Netzwerk-Event Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer

Die niederösterreichische Wirtschaft ist geprägt von einer „außergewöhnlichen Stärke und einem breiten Mix“, wie Bezirksstellenobfrau Silvia Rupp beim Neujahrsempfang in Mank aufzeigte. So kann Rupp, Bezirksstellenobfrau trotz herausfordernder Zeiten auf aktuell 352 Neugründungen verweisen.

Unterstrichen wird die wirtschaftliche Aktivität im Bezirk auch von 4699 Kontakten zu den Mitgliedern, die sich persönlich, telefonisch oder per Mail an ihre Bezirksstelle gewendet haben. Die häufigsten Themen waren nach wie vor die Energiepreise, Förderungen und Unterstützungen sowie die Versorgungslage und die Situation am Arbeitsmarkt.

„Als regionale Interessenvertretung arbeiten wir nicht nur daran, bestmögliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Region zu schaffen, es ist auch unser oberstes Ziel, unsere Mitgliedsbetriebe bestmöglich zu servicieren. Die vielen Mitgliederkontakte, die die Bezirksstelle im Jahr 2023 verzeichnen konnte, zeigen auch, dass dieses Angebot angenommen wird“, betont Bezirksstellenobfrau Silvia Rupp.

Zuversicht trotz Herausforderungen

2023 war für viele Unternehmen ein von Herausforderungen geprägtes Jahr. Hohe Zinsen, Inflation, Kostensteigerungen und der Mitarbeitermangel trotz der aktuellen Konjunktur hatten und haben Auswirkungen auf die Betriebe. Dennoch bleibt die niederösterreichische Wirtschaft zuversichtlich –­ „das zeigen der ungebrochene Gründergeist, die Innovationskraft und Kreativität unserer Betriebe“, wie Bezirksstellenobfrau Rupp betont.



Die Bezirks- und Außenstellen der WKNÖ sind die Service-Nahversorger für Niederösterreichs Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt, kennen die Bedingungen vor Ort. Sie bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.

Die Bezirksstelle Melk ist eine von insgesamt 23 Anlaufstellen der WKNÖ in ganz Niederösterreich, die mit ihrem direkten Draht zu den regionalen Ansprechpartnern für kurze Wege und optimale Lösungen sorgen. So unterstützen sie die Betriebe dabei in den Regionen die Wertschöpfung zu sichern, für Arbeitsplätze zu sorgen und Lebensqualität sowie Wohlstand in unseren Orten zu schaffen.

Rund 400 Gäste folgten heuer der Einladung der WKNÖ-Bezirksstelle, darunter auch Bürgermeister Martin Leonhardsberger, Landesinnungsmeister NÖ der Rauchfangkehrer Matthias Alfred Vetiska, Spartenobmannstellvertreter Handel Josef Prirschl, Fachgruppenobfrau der Hotellerie Karin Rosenberger, Landtagsabgeordnete Silke Dammerer und Richard Punz, Bundesspartenobfrau Gewerbe und Handwerk Renate Scheichelbauer-Schuster, Bezirksstellenleiter Arbeiterkammer Peter Reiter, Geschäftsstellenleiter AMS Helmut Fischer, Geschäftsstellenleiter NÖ Gesundheitskasse Andreas Marzi, RIZ Melk Gottfried Haubenberger, Bundesheer Kommandant der Pib 3 Michael Fuchs, Bezirksfeuerwehrkommandantstellvertreter Anton Jaunecker, Bezirkspolizeikommandant Thomas Heinreichsberger.

Neujahrsempfang der Bezirksstelle Melk, Fotocredit: Franz Gleiss

© Franz Gleiß V.l.: Matthias Alfred Vetiska, Martin Tandinger, Bezirksstellenleiter Andreas Nunzer, Bezirksstellenobfrau Silvia Rupp, Doris Hinterleitner, Martin Hinterleitner, Renate Scheichelbauer-Schuster, Martin Leonhardsberger, Thomas Heinreichsberger