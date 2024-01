Netzwerken für eine starke Zukunft

Die niederösterreichische Wirtschaft ist geprägt von einer „Stehaufmännchen-Mentalität“, wie Bürgermeister Klaus Schneeberger und Bezirksstellenobmann Erich Panzenböck beim Neujahrsempfang im Sparkassensaal Wiener Neustadt betonten. So kann Bezirksstellenobmann Panzenböck trotz herausfordernder Zeiten auf aktuell 9.569 Mitgliedsbetriebe, 1817 Lehrlinge, 427 Lehrbetriebe und rund 600 Neugründungen verweisen. Unterstrichen wird die wirtschaftliche Aktivität im Bezirk Wiener Neustadt auch von über 6700 Kontakten zu den Mitgliedern, die sich an die Bezirksstelle gewendet haben. Die häufigsten Themen waren nach wie vor die Energiepreise, Förderungen und Unterstützungen sowie die Versorgungslage und die Situation am Arbeitsmarkt.

„Als regionale Interessenvertretung arbeiten wir nicht nur daran, bestmögliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Region zu schaffen, es ist auch unser oberstes Ziel, unsere Mitgliedsbetriebe bestmöglich zu servicieren. Die vielen Mitgliederkontakte, die die Bezirksstelle Wiener Neustadt im Jahr 2023 verzeichnen konnte, zeigen auch, dass dieses Angebot angenommen wird“, betont Bezirksstellenobmann Panzenböck.

Co-Gastgeber Bürgermeister Klaus Schneeberger: Miteinander Wiener Neustadt auch 2024 weiterentwickeln

Bürgermeister Klaus Schneeberger gab einen Überblick über vergangene und kommende Projekte zur Weiterentwicklung der Stadt Wiener Neustadt: „Wir können sehr stolz auf unser Wiener Neustadt sein – gemeinsam ist uns in der Vergangenheit viel gelungen, gemeinsam werden wir auch die Herausforderungen des Jahres 2024 meistern. Denn 'Stadt und Land mitanand' ist für uns nicht nur ein Schlagwort, sondern gelebte Praxis. Unsere Schwerpunkte liegen in den kommenden 12 Monaten im weiteren Ausbau der Kinderbetreuung, im Umweltbereich, natürlich auch wieder in der Innenstadt und in der weiteren Verbesserung der Infrastruktur. All das wollen wir als Stadt gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, gemeinsam mit der Region und selbstverständlich weiterhin gemeinsam mit der lokalen Wirtschaft umsetzen. Nur so bleibt Wiener Neustadt eine ‚Stadt fürs Leben‘ für 50.000 Menschen, eine ‚Stadt in Bewegung‘ und das Herz der gesamten Region!“

Unter den Gästen des Neujahrsempfanges auch WKNÖ-Direktor Schedlbauer: Service und Know-how vor der Haustür

WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer hob die wichtige Rolle der Bezirks- und Außenstellen hervor: „Die Bezirks- und Außenstellen der WKNÖ sind die Service-Nahversorger für Niederösterreichs Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt, kennen die Bedingungen vor Ort. Sie bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Der gemeinsame Neujahrsempfang von Stadt und Wirtschaftskammer war nicht nur ein gesellschaftliches Highlight, sondern vor allem ein Ausdruck des gemeinsamen Engagements für eine positive Entwicklung. Die Veranstaltung verdeutlichte, dass die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Stadt und Bezirk aktiv gelebt wird.

