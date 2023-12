Neuwahl Junge Wirtschaft – Benjamin Hymer ist neuer Bezirksvorsitzender

Bei der nun durchgeführten Neuwahl im Restaurant „Zur Linde“ in Mistelbach konnte Bezirksstellenobmann Vizepräsident LAbg. Kurt Hackl zahlreiche Mitglieder begrüßen.

Als neuer Bezirksvorsitzender wurde Benjamin Hymer, der in Mistelbach ein Gastgewerbe betreibt, mit 100 Prozent der Stimmen gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Christina Eisenhut an. Ebenfalls einstimmig in den Vorstand gewählt wurde Georg Furch als Stellvertreter.

„Mein starkes Team und ich sind offen für neue Ideen und möchten in unserer Region aktiver werden. Wir möchten ein funktionierendes Netzwerk in Mistelbach aufbauen. Wir werden versuchen für alle Berufsgruppen Veranstaltungen zu planen. Daher ist es uns auch wichtig Kontakt mit allen Interessierten zu haben“, so der neue Bezirksvorsitzende Benjamin Hymer.

„Ein neuer Abschnitt der JW in Mistelbach ist eingeleitet. Mein Wunschteam hat die einstimmige Zustimmung bei der Wahl gefunden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Benjamin und seinem Team“, so Bezirksstellenobmann Vizepräsident LAbg. Kurt Hackl.

© WKNÖ V.l.: Bezirksstellenobmann Vizepräsident LAbg. Kurt Hackl, Bezirksvorsitzender Benjamin Hymer, Bezirksvorsitzender-Stv. Georg Furch, Mitglied des JW Landesvorstandes Patrick Mayer