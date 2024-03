Niederösterreicher sichert sich Gold

Der diesjährige Bundeslehrlingswettbewerb der Installations- und Gebäudetechniker vom 21. bis 23. März in der Windhager Zentrale BHT (Best Heating Technology) in Seekirchen am Wallersee war für Marcel Riener aus Reingers eine Reise wert. Mit einer souveränen Leistung sicherte sich der talentierte Niederösterreicher vom Lehrbetrieb Raiffeisen Lagerhaus-Vitis eGen aus Gmünd den ersten Platz und verwies den Tiroler Andreas Hussl sowie den Oberösterreicher Lukas Oberlinninger auf die Plätze zwei und drei.

Karl Pech, Landesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker in der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ), betont: „Beim Bundeslehrlingswettbewerb zeigen die Besten der Besten ihr Können. Dass mit Marcel Riener ein Niederösterreicher die Goldmedaille geholt hat, ist ein Beleg dafür, welche Talente wir hier in unserem Bundesland ausbilden und ein Zeichen für die hohe Qualität der dualen Berufsausbildung in unseren Installateurbetrieben.“

Zum Beweis ihres Könnens mussten die Teilnehmer:innen im Zuge des Bundeslehrlingswettbewerbes nach einem vorgegebenen Plan eine Kalt- und Warmwasser-Kupferinstallation, eine Kaltwasserleitung aus verzinktem Stahlrohr, eine Gasleitung mit schwarzem Stahlrohr und ein Kunststoff-Abflusssystem in einer Arbeitszeit von zwölf Stunden abliefern. Dabei kamen Arbeitstechniken wie Weich- und Hartlöten, Schweißen, Warm- und Kaltbiegen zur Anwendung.

Die fünf besten Lehrlinge des diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerbs, darunter Sieger Marcel Riener, nehmen gemeinsam mit den fünf Besten des Bundeslehrlingswettbewerbes 2025 an der österreichischen Staatsmeisterschaft 2025 teil. Der Sieger der Staatsmeisterschaft wird zur Teilnahme an den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills 2026, der Zweitplatzierte zur Teilnahme an den Berufseuropameisterschaften EuroSkills 2027 eingeladen. Erfreulich: Bei Berufswettbewerben des „International World Skills Festivals“ haben österreichische Installateure in den letzten Jahren mehrmals Gold und Silber geholt.

© Franz Neumayr Franz Schnöller (Bundesinnungsmeister-Stellvertreter), 2. Platz Andreas Hussl (T), 1. Platz Marcel Riener (NÖ), 3. Platz Lukas Oberlinninger (OÖ, 1. Reihe, von links); Paul Morolz (Bundesinnungsgeschäftsstelle), Julia Wörndl-Aichriedler (Landesinnungsgeschäftsführerin Salzburg), Konrad Pieringer (Bürgermeister von Seekirchen), Andreas Rotter (Landesinnungsmeister Salzburg), Mst. Albert Schinwald (Lehrlingswart Salzburg), Gerald Kopsa (Bundeslehrlingswart Landesinnungsmeister-Stellvertreter, 2. Reihe, v. l.).