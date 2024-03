NÖ Floristentipps zum Osterfest – Natürlichkeit ist Trumpf

„Der Osterhase mag’s natürlich.“ Unter diesem Motto lassen sich heuer die Trends für Ostersträuße, blumigen Ostertischschmuck oder geschmackvolle Ostergestecke zusammenfassen. „Alles dreht sich um sanfte Farben, natürliche Arrangements und nachhaltige Materialien, mit denen die Schönheiten der Natur noch besser zur Geltung gebracht werden“, so Thomas Kaltenböck, der Landesinnungsmeister der NÖ Gärtner und Floristen. „Unsere Floristinnen und Floristen machen als absolute Naturprofis jeden Ostertisch und jede Osterdekoration noch ein entscheidendes Stückchen schöner.“

Nachhaltigkeit und Regionalität im Trend

Narzissen, Tulpen, Hyazinthen, Mimosen, Ranunkeln, Freesien oder Vergissmeinnicht zählen in der Osterzeit zu den beliebtesten Blumen und kommen um diese Jahreszeit überwiegend aus heimischer Produktion. Dazu erfreuen sich auch Topfpflanzen wie Schneerosen, Traubenhyazinthen in Blau und Weiß, Thymian oder auch blühende Kirschzweige besonders großer Beliebtheit. „Regionalität und Nachhaltigkeit und damit heimische Pflanzen stehen immer höher im Kurs, das ist auch bei den Wünschen der Kundinnen und Kunden in unseren Blumengeschäften deutlich zu bemerken“, betont Kaltenböck.

