„Nuria“ nach Übernahme durch Tanja Zibek-Scheidl neu eröffnet

Tanja Zibek-Scheidl lud zur Neueröffnung von „Nuria“ am Stadtplatz in Heidenreichstein ein. Der Betrieb wurde neun Jahre lang von Gerlinde Meixner mit Bio-Lebensmitteln und Esoterikbedarf erfolgreich geführt. Unter dem Motto „für Wohlbefinden und Inspiration“ wird Zibek-Scheidl den Betrieb nun weiterführen und sicherlich das eine oder andere Produkt im Sortiment neu aufnehmen. Sie kann in diesem Bereich schon durch ihr Geschäft in Vitis auf eine fundierte Praxis zurückgreifen. Zur Eröffnung kam auch Junge Wirtschaft Bezirksvorsitzende Gabriela Steiner und gratulierte zur Übername, sie freut sich, dass der Betrieb in Heidenreichstein durch Tanja Zibek-Scheidl weitergeführt wird.

© zVg Tanja Zibek-Scheidl (links) und Junge Wirtschaft Bezirksvorsitzende Gabriela Steiner