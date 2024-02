Ohrringe in Handarbeit

WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller stattete der Design-Werkstatt von Barbara Schattauer in der Maria Enzersdorfer Südstadt einen Besuch ab. Die kreative Unternehmerin fertigt Schmuck und ist spezialisiert auf Ohrringe aus Epoxidharz. Sie verwendet auch eine Vielzahl weiterer Materialien wie Leder, Perlen oder Blüten. „Es hat alles mit einem Hobby begonnen. Ich fertige alles in Handarbeit und auf Kundenwunsch“, so Schattauer.

Linktipp: www.tausendschoenundzauberhaft.at