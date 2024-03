OMV Führung durch das Innovation & Technology Center

Innovation erleben kann man in Gänserndorf, nämlich im Flagship Store und Showroom der OMV. Im Innovation & Technology Center trifft man auf Geschichte, Technologie, Geologie und Geophysik. Am 20. März waren die Mitglieder von Frau in der Wirtschaft Gänserndorf vor Ort und wurden von einem charmanten Guide durch die Raffinessen der globalen Ressourcengewinnung geführt. Im Anschluss fand der Ausklang mit interessanten Netzwerkgesprächen im Gasthaus Ziegelofen statt.

FiW-Bezirksvertreterin Andrea Prenner-Sigmund betont, es sei spannend, sich mit so vielen erfolgreichen Frauen austauschen zu können: "Wir arbeiten weiter am Ausbau des bereits starken Netzwerks, um uns gegenseitig besser unterstützen zu können." Aktuell wird an der Organisation des nächsten Events gearbeitet, am 15.Mai wird ein Unternehmerinnenfrühstück zum Thema Körpersprache und Gruppendynamik stattfinden.

© WKNÖ FiW-Gruppenfoto: bei der OMV-Führung





Die Flickr-Bildergalerie finden Sie hier