OnlineRocker besucht Bezirksstelle

Dominik Rechberger, Inhaber einer Full-Service-Marketingagentur in Guntramsdorf, besuchte die Bezirksstelle Mödling, um sein umfassendes Portfolio vorzustellen. Der Jungunternehmer bietet neben klassischer Online-Marketing-Tätigkeit wie Google-Ads-Kampagnen, Erstellung und Optimierung von Websites sowie Social-Media-Auftritten auch die Erstellung von „Erklär-Videos“ an. „Meistens handelt es sich um 60-90 Sekunden Videos zu unterschiedlichsten Themen, sei es die Erklärung von Abläufen, Produkten oder Dienstleistungen. Wir bieten auch diverse Techniken wie Animationsstil oder Whiteboard-Stil an“, so Rechberger. WK-Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller gratulierte dem seit 2019 selbständigen Unternehmer zu seinem Erfolg.

Linktipp: www.onlinerocker.at & www.videorocker.at