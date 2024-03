Ihr Sortiment komplett umgestellt hat Peggy Eitzenberger in der Frauengasse 6 in Baden. Unter dem gewohnten Namen „Peggy’s Home & Living“ bietet die engagierte Unternehmerin nun Textilien und Co. für Bad und Spa: Flauschige Bademäntel, Sauna- und Badehandtücher, Turbane findet man hier ebenso wie Wohlfühldüfte.

© psb/sap Peggy Eitzenberger (4.v.l.) begrüßte u.a. WKNÖ Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt, Ulrike List und Wolfgang Scheiblauer vom Stadtmarketing, Bgm. Stefan Szirucsek, Dolores David Fromm (Wirtschaftsservice Baden), GR Claus Grünwald und StR Petra Haslinger.