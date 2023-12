Pfotenwelt by Nina Lempe

Nina Lempe betreibt seit Mai 2019 eine Hundeschule und -pension in Gießhübl. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Tierbedarf, eröffnete die ambitionierte Jungunternehmerin im Juni 2023 in der Mödlinger Hauptstraße die Pfotenwelt – einen Shop für Bedarf für Hunde und Katzen. „Wir haben Produkte für Hunde und Katzen, Großteils aus Europa; Hundeleinen knüpfe ich selbst auf Kundenwunsch“, so Lempe.

FIW-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller überzeugten sich persönlich vom Shopangebot und wünschten viel Erfolg.