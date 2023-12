pop-up am Richardhof

„Gekommen, um zu bleiben“, lautet das Motto von Isabella Lott-Funk. Gemeinsam mit ihrem Bruder betreibt sie die Gastwirtschaft am Richardhof in Gumpoldskirchen. Junge Wirtschaft-Bezirksvorsitzende Lilly Kaltenbrunner und WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller überzeugten sich persönlich vom derzeitigen „Pop-up“ und erkundigten sich über das Geschäftsmodell für die nächsten Jahre. Anfang des Jahres 2024 steht eine Renovierung an, um sodann revitalisiert in das Frühjahr zu starten, „sowohl mit Events als auch mit einem A-la-Carte-Restaurant und Brunch“, so die erfahrene Gastronomin, welche mit ihrem Bruder bereits zwei Lokale in Wien betreibt.



Linktipp: www.richardhof-gastwirtschaft.at