Porzellan trifft Filterkaffee

Kunstwerke aus Porzellan, die den Genuss von Filterkaffee perfekt machen – genau das kreiert die St. Pöltner Designerin Petra Wieser. Die Wurzeln ihres kreativen Schaffens liegen in den Craftstudios der New Design University (NDU) St. Pölten. Vom Handwerk allgemein ist sie aber schon länger fasziniert.



Nach ihrem Ergotherapie-Studium leitete sie die Textilgruppe einer Tagesstätte. „Es macht mir Spaß, mit Menschen gemeinsam handwerklich zu arbeiten. Die Produktentwicklung hat mein Interesse am praktischen Prozess geweckt“, erzählt sie. „Ich habe mich für die NDU entschieden, weil der Studiengang Design und Handwerk optimal vereint. Das gibt es in dieser Form sonst nirgendwo.“



Bereits im ersten Semester setzte sich Wieser mit ihrem Trophäenentwurf in einem jahrgangsübergreifenden Wettbewerb gegen ihre Mitstudierenden durch. Gemeinsam mit dem Studiengangsleiter ging es für die Siegerin dann in die WKO, um die weitere Umsetzung und Produzent:innensuche zu besprechen. „Das war herausfordernd, obwohl es ein einfaches Design war. Ich bin bis heute sehr zufrieden damit.“



Faszination für Porzellan macht Selbstständigkeit möglich



Mit Keramik hatte sie bereits im vorherigen Beruf zu tun, der Umgang mit Porzellan hat in ihr eine neue Leidenschaft geweckt. „Ich mache auch andere Sachen, doch dieses Material hat meinen Fokus und mein Herz.“ Wieser arbeitet hauptsächlich mit Porzellan und designt daraus ihre Stücke. Heute kann sie als Selbstständige auch davon leben.



Zum Kaffee kam es durch Zufall. Nach dem Studium hatte Wieser im Rahmen eines Forschungsprojekts einen Keramik-3D-Drucker betreut. Auf der Suche nach Inspiration druckte sie einen Kaffeefilterhalter. Anschließend veröffentlichte sie diesen auf Social-Media und verlinkte den Röster des gebrühten Kaffees. Und so begann der Ball zu rollen.

Kaffeefilterset hat weltweit Aufmerksamkeit erlangt

Zusammen mit World Coffee Roasting Champion 2022, Felix Teiretzbacher, bekannt als „Kaffeelix“, kreierte sie ein Kaffeefilterset samt Filteraufsatz und einer passenden Kanne. Dieses Set hat mittlerweile weltweit Aufmerksamkeit erlangt und findet von Europa über Mittel- und Südamerika bis nach Taiwan Verwendung.



Produziert wird in Wien bei Wiesers einstigem Craftstudio-Lehrmeister Hermann Seiser. Mit der Teilnahme an der „World auf Coffee“-Messe im vergangenen Jahr in Athen und heuer in Kopenhagen geht die Erfolgsstory von Designerin Petra Wieser weiter.

www.ndu.ac.at



www.mindfuldesignandcraft.com