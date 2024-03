Prikler Taschen feiert Neueröffnung

Das Familienunternehmen Prikler, bereits seit einigen Jahren im Fischapark etabliert, hat nun aufgrund der steigenden Nachfrage ihren Shop auf eine größere Geschäftsfläche verlegt. Seit der Vorwoche gibt es in den neuen Räumlichkeiten (Erdgeschoss, Nähe Media Markt), die zuvor von Tally Weijl belegt waren, ein noch größeres Sortiment an Taschen, Reisegepäck, Accessoires und Schultaschen. Grund genug für Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter und Bezirks-Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft, Daniela Reisner, Alexandra und Gerald Prikler die besten Glückwünsche zu überbringen und gemeinsam auf den gelungenen Neustart anzustoßen.

© Firma Prikler V.l.: Prikler Alexandra, Prikler Gerald Johann, Daniela Reisner und Andrea List-Margreiter