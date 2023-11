Querschnitt bietet individuelles Kundenerlebnis

Nach achtzehnjähriger internationaler Berufserfahrung eröffnete die Friseur- und Kosmetikmeisterin Jasmin Werner nun ihren eigenen Betrieb in der Haidhofstraße 115 in Baden. „Das Besondere ist, dass ich mich ganz auf einen Kunden fokussiere“, so die Jungunternehmerin. „Ob alleine, mit Partner, Familie oder Freundinnen – wer bei mir einen Termin hat, dem widme ich mich in dieser Zeit exklusiv.“ Neben Frisuren oder Make-ups für den Alltag betreut Werner sehr gerne auch Hochzeiten oder Feste und ist hier auch mobil unterwegs. Die kreative Gründerin bietet außerdem auf Wunsch „Silent Cut“ für Kunden, die Ruhe und Musik genießen wollen, aber auch Prepartypackages für bis zu 4 Personen, die vor dem Weggehen gestylt werden wollen.

www.quer-schnitt.at