Raiffeisen-Jubiläum bescherte Region EUR 44.000,00

Der heurige Weltspartag stand ganz im Zeichen des 125-Jahr-Jubiläums der Raiffeisen Regionalbank Mödling. Auf ein großes Jubiläumsfest wurde bewusst verzichtet, stattdessen wollte man den Sparer:innen einen attraktiven Jubiläumsbonus auszahlen. Neben nützlichen Geschenken für Groß und Klein wurde im Zeitraum von fünf Wochen ein Jubiläums-Sparprodukt mit sensationellen 4% Zinsen angeboten, dessen Nachfrage alle Überwartungen übertraf.

Auch im sozialen Bereich kam die Genossenschaftsbank ihrer regionalen Verantwortung nach. In ihren 15 regionalen Bankstellen spendete jeder Bankstellenleiter vor Ort EUR 1.250,- für den guten Zweck. Das ergab eine stolze Spendensumme von über EUR 18.750,-, die direkt dem Gemeinwohl unserer Region zugute kam.

EUR 25.000 für Zukunftsprojekte

Auch die Zukunft unserer Region liegt der Regionalbank sehr am Herzen. Als regional verwurzelte Bank werden jene Kräfte gefördert, die das regionale Zusammenleben bereichern.

Dafür wird heuer einmalig eine Jubiläumsspende in Höhe von EUR 25.000,- für die Umsetzung von Zukunftsprojekten in unserer Region zur Verfügung gestellt. Die feierliche Übergabe findet vor Weihnachten statt. Man darf gespannt sein, welche zukunftsweisenden Projekte in der Region zu erwarten sind.

„Wir freuen uns, heuer dieses besondere Jubiläum begehen zu dürfen! Unser 125jähriges Bestehen zeugt von Sicherheit und Stabilität, die unsere Kund:innen zu schätzen wissen und ein Beispiel für die tiefe regionale Verwurzelung sind. Unseren Erfolg haben wir den Menschen unserer Region zu verdanken - deshalb wollten wir etwas davon zurückgeben und uns MIT.EINANDER an dem großen Jubiläum erfreuen!“, so Geschäftsleiter Dir. Thomas Schantz.