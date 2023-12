Raiffeisenbank ruft zum regionalen Weihnachtseinkauf auf: Gemeinsam die lokale Wirtschaft stärken

Anlässlich der Weihnachtszeit, die von Solidarität und Gemeinschaftsgeist geprägt ist, appelliert die Raiffeisen Regionalbank Mödling an die Bewohner:innen der Region, in diesem Jahr ihre Weihnachtseinkäufe bewusst bei lokalen Unternehmen zu tätigen. Die Bank ruft dazu auf, die Vielfalt und Stärke der regionalen Wirtschaft zu unterstützen.

WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller freut sich die Regionalbank als neuen Partner der aktuellen Kampagne „#Ich kauf lokal“ gewonnen zu haben. Diese Initiative zielt darauf ab, die Bedeutung des regionalen Konsums zu betonen. Der regionale Einkauf hat weitreichende positive Auswirkungen auf das Leben jedes Einzelnen. Unternehmen vor Ort bilden nicht nur Lehrlinge aus, sichern Arbeitsplätze und prägen das Ortsbild, sondern tragen auch dazu bei, dass die Gemeinde lebendig bleibt und zu keiner Geisterstadt mutiert.

"Wir ermutigen unsere Kund:innen und die gesamte Gemeinschaft, in diesem Jahr bewusst auf das breite Angebot von lokalen Unternehmen zurückzugreifen. Der regionale Weihnachtseinkauf ist nicht nur eine Investition in hochwertige Produkte und Dienstleistungen, sondern auch in die Zukunft unserer Region", so Geschäftsleiter Dir. Thomas Schantz.

Als verantwortungsbewusste Bank setzt sie sich seit Jahren aktiv für die Förderung der heimischen Betriebe ein. Es wurde dafür vor Jahren eigens die Abteilung „Regionale Wirtschaft“ gegründet, um diese Zielgruppe besonders zu fördern. "Die Entscheidung, Partner der Kampagne 'Ich kauf lokal' zu werden, unterstreicht unser Engagement für die lokale Gemeinschaft. Durch den Fokus auf heimische Betriebe tragen wir dazu bei, die Vielfalt und Stärke unserer Region zu erhalten und zu fördern“, so der neue Raiffeisen-Abteilungsleiter der Regionalen Wirtschaft Stefan Binder.

© RRB Mödling V.l.: Stefan Binder (Raiffeisen-Abteilungsleiter Regionale Wirtschaft), Andrea Lautermüller (WK Mödling) und Geschäftsleiter der RRB Mödling Dir. Thomas Schantz