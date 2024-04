Reflect. Learn. Grow – by Kathrin Westermayer

JW-Bezirksvorsitzende Lilly Kaltenbrunner und WK-Mödling Bezirksstellenleiterin waren zu Gast bei Kathrin Westermayer in Maria Enzersdorf. Als Lebens- und Sozialberaterin sowie Unternehmensberaterin hat die Jungunternehmerin sowohl Angebote für Privatpersonen als auch Unternehmen.

„Ich coache Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, begleite Führungskräfte in ihrer Potentialrealisierung mit Persönlichkeitsassessments durch Veränderungsprozesse und berate Organisationen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Talente wachsen können und in ihrer Resilienz unterstützt werden“, so Westermayer.

Linktipp: www.kathrinwestermayer.com