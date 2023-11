Neuübernahme "Salettl Lounge" Purkersdorf

Das Salettl in Purkersdorf hat mit November mit Ramazan Akgören einen neuen Pächter und wird zur Salettl Lounge. „Nach fünf intensiven Renovierungstagen haben wir wieder. Wir freuen uns, unsere Gäste mit köstlichen Pizzen, nach süditalienischer Tradition zu verwöhnen. Zudem erwarten euch regionale (teilweise in Bioqualität) und italienische Klassiker, saisonale Specials, vegane und vegetarische Spezialitäten, sowie himmlische Nachspeisen. Zum guten Start in den Tag bieten wir auch ein leckeres Frühstück an. Mit dieser vielfältigen mediterranen Note bringen wir eine besondere kulinarische Erfahrung in unser Lokal. Unsere Wurzeln und unsere Liebe zur kulinarischen Vielfalt spiegeln sich in jeder Speise wider. Das Lokal steht auch für Feiern und besondere Anlässe zur Verfügung.“, so der Jungunternehmer, der sich seinen Lebenstraum erfüllt hat. Zur Eröffnung gratulierten WK-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, Bürgermeister Stefan Steinbichler, WK-Ausschussmitglied Jürgen Sykora, WK Außenstellenleiter Ramazan Serttas und wünschten Ramazan Akgören und seinem Team viel Erfolg.

© Salettl v.l. WK Außenstellenleiter Ramazan Serttas, Bürgermeister Stefan Steinbichler, Ramazan Akgören, Rebana Buono, Andrw Zoma, Sena Iskender, Miriam Scharf, WK Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, WK Ausschussmitglied Jürgen Sykora, StR Waltraud Frotz