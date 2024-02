60. Scheckübergabe für ein Kinderschutzprojekt mit "die Möwe"

Links Projekt Möwe

DIE MENSCHLICHKEIT IN DEN FOKUS zu rücken war der Grundgedanke des Gremiums Direktvertrieb NÖ mit seinen Direktberatern. Für die Umsetzung wurde das Projekt die MÖWE-Kinderschutzzentren ausgewählt. Seit mehr als 10 Jahren unterstützen die Direktberater diese Initiative mit der Finanzierung von Präventions-Workshops in NÖ. Im Jänner 2023 konnte die beachtliche Spendensumme von über € 100.000,- erreicht werden.

Auf Initiative von Andreas Weinberger, Ausschussmitglied im Gremium Direktvertrieb NÖ, konnten wir den 60. Spendenscheck in der Höhe von € 1.500,- zur Finanzierung eines Präventionsworkshops an der VS Waidhofen/Thaya übergeben. Dir. Manuela Gegenbauer zeigte sich sehr erfreut über diese großartige Unterstützung und verwies auf ihre bereits positiven Erfahrungen mit dem Kooperationspartner möwe. „Gerade jetzt sind die Themen des Workshops sehr wichtig und unterstützen unsere Arbeit sehr positiv“ betonte sie in ihren Dankesworten. Eingefunden zu diesem Termin haben sich auch die Obfrau der WK Bezirksstelle, Marlene-Eva Böhm-Lauter und BGM Josef Ramharter, der die Wichtigkeit dieser Präventionsarbeit betonte und sich bei den Spendern für diese tolle Projekt bedankte.

Aufgebracht werden diese Spendensumme von Direktberatern in NÖ durch verschiedenste private Aktionen – dafür ein großes DANKE, denn nur so können wir helfen.

WIR vom Gremium Direktvertrieb NÖ FREUEN UNS, DASS WIR HELFEN KÖNNEN UND SAGEN DANKE AN ALLE, DIE DIESES GROSSARTIGE PROJEKT UNTERSTÜTZEN.

Nähere Infos finden Sie unter "Projekt Möwe".

im Bild von links: BGM Josef Ramharter, Dir. Manuela Gegenbauer, VOL Maria Führer-Hochfellner, Obfrau WK Bezirksstelle Marlene-Eva Böhm-Lauter, Andreas Weinberger, Mag. Helga Huber