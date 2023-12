Schule trifft Wirtschaft in Krumbach

Am 24. November 2023 fand im Kultur- und Sportzentrum in Krumbach eine großartige Veranstaltung für die regionale Jugend statt. Hierbei hatten ca. 250 Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften und ihren Eltern aus den Gemeinden Krumbach, Kirchschlag, Hochneukirchen, Wiesmath und Lichtenegg Gelegenheit, regionale Lehrbetriebe einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und erste Kontakte mit Unternehmen zu knüpfen. Die Veranstaltung diente zur Vernetzung der Jugend mit regionalen Betrieben, um die vielfältigen Möglichkeiten von Lehrberufen in unserer Region kennenzulernen.

20 Betriebe & Institutionen nahmen Teil und zeigten vor Ort sehr praxisnah einen Teil ihres Geschäftsfeldes. Highlight war unter anderem die Showküche von regionalen Tourismusbetrieben.

Die Veranstaltung wurde im Rahmen des LEADER-Projektes „Bildung wächst“ der Region Bucklige Welt – Wechselland gemeinsam mit der PTS Krumbach und den Mittelschulen Krumbach und Kirchschlag organisiert.

Das Projektteam bedankt sich bei allen Mitwirkenden für die Teilnahme und der Organisation.



© Vollmer