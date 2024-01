„Qualität und Spaß in einer Tasche“: Schultaschen-Aktion des NÖ Papierfachhandels

„Eine moderne Schultasche enthält mittlerweile eine ganze Menge High-Tech“, weiß Tobias Spazierer, Fachhändler in Schrems. „Sie passt sich der Wirbelsäule des Kindes an und wächst mit. Der Hüftgurt entlastet den Rücken. Und trotz des geringen Gewichts bleibt die Ausstattung nicht auf der Strecke. Für die Kinder ist aber meist die Vielzahl an Farben und Motiven wichtig. Durch Magnete und Kletties wird die Tasche zum Chamäleon und das Design lässt sich immer wieder an die aktuellen Vorlieben anpassen.“ Wie man die Schultasche richtig anpasst und worauf besonders zu achten ist, erklärt der Fachmann auch in einem Video im Rahmen der Schultaschen-Aktion „Qualität und Spaß in einer Tasche“, die von Mitte Jänner bis Mitte April in ganz Österreich läuft. Insgesamt beteiligen sich mehr als 100 Fachhändler, in Niederösterreich sind es rund 25 Fachgeschäfte. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 20.000 Euro.

„Der niederösterreichische Papierfachhandel ist verlässlicher und kompetenter Partner rund um die Schule und punktet mit einem umfangreichen Sortiment, hochwertigen Produkten, die man auch ausprobieren kann, einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis und kompetenter Beratung“, skizziert Andreas Auer, Obmann des NÖ Papier- und Spielwarenfachhandels, die Vorteile des niederösterreichischen Fachhandels. Und auch die Argumente, die für den Kauf beim Profi sprechen, sind zahlreich: „Anpassung an die Wirbelsäule. Verstellbare Gurte. Reflektoren. Wasserabweisende und recycelte Materialien. Geringes Gewicht sowie Spezialfächer für den richtigen Überblick.“

Sicherheit im Fokus

„Schulwegsicherheit ist mir ein ganz großes Anliegen. Jede Maßnahme, die für mehr Sicherheit am Schulweg sorgt, ist wichtig für unsere Kinder und beruhigend für die Eltern“, betont Niederösterreichs Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und verweist dabei auf die Qualität der Produkte im Fachhandel. „Die Schultaschen aus dem Fachhandel sind mit Qualitäts-Reflektoren und hellen reflektierenden Stoffen ausgestattet. Das sorgt für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln und ist vor allem in den Wintermonaten enorm wichtig.“

Die Branche in Zahlen

In Österreich gibt es rund 380 Papierfachgeschäfte, in NÖ sind es rund 100. Verglichen mit anderen EU-Staaten gibt es in Österreich viele kleine Geschäfte, die oft seit Generationen gewachsen und im Besitz der Unternehmer:innen sind.

Foto-Download

© NLK Pfeffer Previous Next