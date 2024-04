Frau in der Wirtschaft Hollabrunn und Korneuburg: Selbstfürsorge - Ich mach jetzt Pause!

In ihrem Vortrag für Frau in der Wirtschaft Hollabrunn hat Martina Schubert das Thema Selbstfürsorge und warum diese so wichtig ist, aufgegriffen. Sie hat den Blickwinkel auf Energieräuber und Kraftspender gerichtet und warum Pause machen mehr bringt. Mit Übungen und Affirmationen konnten die Unternehmerinnen das Gehörte auch in den Alltag mitnehmen.

Martina Schubert ist Unternehmerin in Ziersdorf und Wegbegleiterin in beruflich herausfordernden Zeiten. www.gedankenordnen.at

© WKNÖ Martina Schubert (vorne 3. v.r.) und FIW-Bezirksvorsitzende Hollabrunn Bettina Heinzl (vorne 4. v.r.) und FIW-Bezirksvorsitzende Sabine Danziniger (vorne 5. v.r.), Bezirksstellenleiterin Anna Schrittwieser (vorne 2. v.l.)