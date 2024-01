Gewinnspiel: Spielzeug-Gutschein für junge Mödlinger Familie

„Wir freuen uns sehr über den Gutschein. Wir werden für unseren Clemens sicherlich etwas Tolles finden“, sagt Kerstin Mittermaier, die gemeinsam mit Nikolaus Krause und ihrem Sohn ins Fachgeschäft Papier Klucsarits von Astrid Schönfeld in Mödling gekommen ist. 100 Euro vom NÖ Papier- und Spielwarenhandel hat die junge Familie gewonnen – für einen Einkauf beim nächstgelegenen Spielwarengeschäft. „Wir geben gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium einen Spielzeugratgeber heraus. Darin finden Eltern wichtige Tipps zur Sicherheit von Spielzeug“, erklärt Andreas Auer, Obmann des NÖ Papier- und Spielwarenhandels.

Der Spielzeugratgeber liegt auch in den NÖ Spielwarenfachgeschäften auf. Außerdem erhalten ihn alle Jungfamilien auch mit dem Wickelrucksack, den die Gemeinden ausgeben. „Für die jungen Familien im Land gibt es im Zuge dessen noch die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen, bei dem wir zwei Mal im Jahr einen Gutschein in Höhe von 100 Euro verlosen“, so Auer. Familie Krause kann bei Papier Klucsarits in Mödling einkaufen. „Ich werde die Drei gut beraten“, versichert Spielwarenfachhändlerin Astrid Schönfeld und gratuliert herzlich zum Gewinn.