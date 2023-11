Jugendliche der HAS Baden erleben die Start-Up-Welt

Im Zuge der Youth Entrepreneurship Week in der Wirtschaftskammer Baden hatte die 2as der Handelsschule Baden die Gelegenheit, in die Start-up-Szene der Erwachsenen einzutauchen und eigene Geschäftsideen zu entwickeln. Unterstützt wurden die Klasse und die Lehrerinnen Doris Bernhuber und Heidemarie Wimmer-Holzer von den Trainern Elisabeth Plöchl und Christoph Breinschmid. Im Sinne der Nachhaltigkeitsziele konzentrierte sich die Arbeit der 2as auf die Themen Integration, verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen, Bildung, Geschlechtergleichstellung, Mentale Gesundheit, digitale Unterstützung von älteren Generationen. Als Höhepunkt der Woche präsentierten die jungen Entrepreneure in einem 2minütigen Pitch ihre Ideen vor einer 4-köpfigen Jury, die aus regionalen UnternehmerInnen und Klassenvorstand Christian Kostial bestand. Es gab Preisgelder von insgesamt EUR 400 zu verteilen, wobei das Team „Natural Clean“ mit den Mitgliedern Elena und Isabella Eckhardt, Niclas Reischer und Ondrej Scholz den ersten Platz von 6 Gruppen erreichte. Natural Clean arbeitete an der Idee, nur den Bürstenkopf der Zahnbürste auszutauschen und so auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit zu achten.

Das Projekt ist eine Kooperation des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft, des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Wirtschaftskammer Österreich sowie Austrian Startups und IFTE (= Initiative for Teaching Entrepreneurship). www.entrepreneurshipweek.at