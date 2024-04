Tag der offenen Tür der BR Academy

Das am Flughafen Wien ansässige Unternehmen BR International Consulting Services GmbH hat Ihr Geschäftsfeld mit der BR Academy (https://br-academy.com/) erweitert. Die weltweit tätigen Eisenbahn Profis geben Ihr Wissen ab sofort im Rahmen von maßgeschneiderten Seminaren an Betreiber von Anschlußbahnen und Logistikdienstleistern weiter. Vielen Dank an Eigentümer Johann Braun, Academy Leiter Karl Haiderer und Vortragenden Josef Pöcher für die Einblicke in die Eisenbahnwelt!

© BR International GmbH