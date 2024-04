Tag des High-Tec Lehrlings in der WKNÖ – Niederösterreichs beste Mechatronik-, Metall- und Elektrotechnik-Lehrlinge gekürt

Von der Kfz- über die Land- und Baumaschinentechnik bis zur Luftfahrzeugtechnik. Vom Schmieden über die Spenglerei bis zur Fahrradmechatronik und noch Vieles mehr. Der „Tag des High-Tec Lehrlings“ im WIFI der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) in St. Pölten spiegelte die Breite im niederösterreichischen Metallgewerbe wider. Rund 170 Schülerinnen und Schüler nutzten die Gelegenheit, sich bei verschiedenen Präsentationen über die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten im NÖ Metallgewerbe zu informieren, selbst verschiedene Techniken auszuprobieren und live Höchstleistungen niederösterreichischer Lehrlinge bei den Landeslehrlingswettbewerben in der Metalltechnik, der Mechatronik und der Elektrotechnik zu erleben. „Eine Lehre eröffnet alle Chancen“, brachte Jochen Flicker, der Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk der WKNÖ, die Leistungsschau auf den Punkt.

Siege für Lukas Schraml, Jakob Pöhacker und Luca Hofbauer

Den Sieg beim Landeslehrlingswettbewerb in der Elektrotechnik holte sich Lukas Schraml (Ausbildungsbetrieb Elektro Schwarzmann GmbH, Wiener Neustadt), gefolgt von Elias Schauppenlehner (Elektro Oberklammer GmbH, Waidhofen/Ybbs) und Stephan Lechner (Landsteiner GMBH, Amstetten).

Bei den Mechatronikern kürte sich Jakob Pöhacker (Ausbildungsbetrieb Test-Fuchs GmbH, Groß-Siegharts) zum Sieger im Landeslehrlingswettbewerb. Den zweiten Platz sicherte sich Florian Repper (Welser Profile Austria GmbH, Gresten), den dritten Raphael Gröbner (dormakaba Austria GmbH, Herzogenburg).

Niederösterreichs bester Lehrling in der Metalltechnik wurde Luca Hofbauer (Ausbildungsbetrieb Metallbau Sonnleitner e.U., Böheimkirchen). Silber ging an Manuel Gassner (GIS Aqua Austria GmbH, Amstetten) und Bronze an Fabian Fehringer (metallPOX GmbH, Allhartsberg).

Lehre gutes Rüstzeug für die Zukunft

„Beruf kommt immer von Berufung“, gratulierte WKNÖ-Spartenobmann Jochen Flicker den an den Wettbewerben teilnehmenden Lehrlingen zu ihren ausgezeichneten Leistungen. „Einen Beruf zu erlernen heißt, ein gutes Rüstzeug für die Zukunft zu haben“, so Flicker. „Die Lehre in Österreich und Niederösterreich ist ein Erfolgsmodell“, betonte auch Niederösterreichs Bildungsdirektor Karl Fritthum. Es sei wichtig, die guten Leistungen der Lehrlinge mit Veranstaltungen wie dem „Tag des High-Tec Lehrlings“ sichtbar zu machen. Und namens des „Tag des High-Tec Lehrlings“-Hauptsponsors EVN erklärte Walter Trachsler, der Leiter der Netz Region Gmünd, Waidhofen/Thaya, Zwettl, dass man eine Lehre nur jedem empfehlen könne. „Jeder hat die Möglichkeit, Karriere zu machen.“

Zehn Berufe – zehn Chancen

Insgesamt konnten sich die 170 Schülerinnen und Schüler aus Mittelschulen und Polytechnischen Schulen, die die Gelegenheit zur Berufsorientierung beim „Tag des High-Tec Lehrlings“ genutzt haben, bei eigenen Ständen über zehn Berufsfelder informieren:

Schmiedetechnik

Installations- und Gebäudetechnik

Kälteanlagentechnik

Fahrradmechatronik

Fahrzeugbautechnik

Land- und Baumaschinentechnik

Luftfahrzeugtechnik

Spenglereitechnik

Karosseriebautechnik

KFZ-Technik

Weiters waren auch die EVN sowie die WKNÖ-Bildungsabteilung mit eigenen Info-Ständen vertreten.

