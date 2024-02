„Teuflisch guat“ in Melk

Seit bereits vielen Jahren kennt und schätzt man August Teufl sowohl in der Wirtschaftskammer als fleißigen Unternehmer, als auch beim Wirtschaftsförderungsinstitut als langjährigen Trainer. Mehr als 30 Jahre ist Herr Teufl mittlerweile selbstständig. Unter anderem bietet er Schulungen für Gastronomiebetriebe an oder stellt diese unter dem Motto „teuflich guat“ medial vor. Bezirksstellenobfrau Silvia Rupp überreichte dem Unternehmer eine Ehrenmedaille als auch eine Urkunde der Wirtschaftskammer. „An dieser Stelle möchten wir diese Verdienste würdigen und uns für die Verlässlichkeit bedanken“, so Silvia Rupp und wünscht Herrn Teufl weiterhin viel Erfolg.

© Franz Crepaz V.l.: Thomas Drdak, Karin Rosenberger, August Teufl, Bezirksstellenobfrau Silvia Rupp, Sabine Geißberger