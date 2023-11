Uhrmachermeister Thomas Fessel ist neuer Landesinnungsmeister der NÖ Kunsthandwerke

Niederösterreichs Kunsthandwerk hat einen neuen Innungsmeister: Uhrmachermeister Thomas Fessel aus Karlstetten (Bezirk St. Pölten Land) hat die Funktion von Johann Figl (Tulln) übernommen, der die Landesinnung seit 2010 geführt hatte.

„Die Betriebe in der Landesinnung der Kunsthandwerke vereinen in sich hervorragendes handwerkliches Können, traditionelles Wissen und höchste Kreativität. Sie sind zeitlos aktuell, gerade auch in digitalisierten Zeiten“, so der neue Landesinnungsmeister Fessel. „Mein Amtsvorgänger Johann Figl hat in der Landesinnung mit seinen Initiativen für ein starkes Image der Kunsthandwerke gesorgt, auf dem die weitere Arbeit perfekt fortgesetzt werden kann.“

Ein besonderes Anliegen ist Fessel die Weitergabe der traditionellen Handwerkskunst und ihrer Qualität an den Berufnachwuchs. So fungiert er etwa auch als Prüfer für junge Uhrmacher bei der Lehrabschlussprüfung und für angehende Uhrmachermeister bei ihrer Meisterprüfung an der Uhrmacherschule in Karlstein an der Thaya.

Die Landesinnung der Kunsthandwerke NÖ umfasst die BerufszweigeBuchbinder, Gold- und Silberschmiede, Musikinstrumentenerzeuger, Uhrmacher und Erzeuger kunstgewerblicher Gegenstände. Neben seiner Funktion als Landesinnungsmeister ist Fessel in der Wirtschaftskammer NÖ auch als Obmann des Landesgremiums des Juwelen-, Uhren-, Kunst-, Antiquitäten- und Briefmarkenhandels aktiv.





Foto-Download

© Tanja Wagner Previous Next