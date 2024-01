Thomas Fessel ist neuer Obmann des NÖ des Juwelen-, Uhren-, Kunst-, Antiquitäten- und Briefmarkenhandels

Links Landesgremium der Handelsagenten Niederösterreich



Thomas Fessel ist Uhrmachermeister und führt ein Fachgeschäft in Karlstetten, in der Nähe von St. Pölten, welches er vor zwölf Jahren gründete. Nicht nur Reparaturen von Uhren aller Art, sondern auch der Uhren- und Schmuckhandel und natürlich ein gehöriges Maß an Arbeitsstunden haben seinen Betrieb wachsen und reifen lassen.

„Es ist ein wunderbares Gefühl, Menschen mit solch schönen Dingen wie Schmuck und Uhren eine Freude zu machen. Mein Bestreben ist es immer, meine Kunden zufriedener aus meinem Betrieb gehen zu lassen, als sie reingekommen sind“ erzählt Thomas Fessel über sein Erfolgsrezept.

In der Wirtschaftskammer NÖ ist Thomas Fessel jetzt bereits seit über zehn Jahren tätig. Thomas Fessel ist es ein großes Anliege als Obmann des Juwelen-, Uhren-, Kunst- und Antiquitätenhandels die Mitglieder durch die aktuellen Anliegen und Herausforderungen, gemeinsam mit seinem Team, zu begleiten und zu unterstützen. „Mein Amtsvorgänger Johann Figl hat im Landesgremium mit seinen vielen Initiativen rund um Aus- und Weiterbildung und den verschiedensten Werbekampagnen zu einem starken Image und herausragenden Fachwissen unserer NÖ Betriebe beigetragen, auf dem meine

weitere Arbeit perfekt fortgesetzt werden kann“ bedankt sich Thomas Fessel abschließend auch nochmals bei seinem Vorgänger für dessen langjähriges unermüdliches Engagement.