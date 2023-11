100 Jahre Tischlerei Hasslinger, 100 Jahre Familien-Spirit

Links Beitrag auf WNTV

Es war ein rauschendes Fest, mit dem der Familienbetrieb Tischlerei Hasslinger sein 100. Bestandsjubiläum feierte. Mitarbeiter, Partner und eine Vielzahl an prominenten Gästen kamen in die Kasematten, um den Wiener Neustädter Vorzeigebetrieb zu feiern.

Geschäftsführer Jürgen Haßlinger sowie die noch im Betrieb tätigen

Geschäftsführer Onkel Otmar und Vater Josef Wilhelm Haßlinger freuten

sich über die Gratulationen der Gäste und treuen Wegbegleiter des

Familienbetriebes, der nunmehr in der vierten Generation geführt wird. Als

Spezialist für Fenster und Türen ist es der Tischlerei Hasslinger im vergangenen Jahrhundert gelungen, sic

h ein weit über die Bezirksgrenzen reichendes, großartiges Image zu erarbeiten. Das funktioniert jedoch nur, wenn man ein eingespieltes Team ist und Erfahrungen weitergibt. So ist Jürgen Haßlinger seit 1990, nach Abschluss der Fachhochschule, im Betrieb tätig. Jürgen Hasslinger: „Die besten Chefs sind nichts ohne die allerbesten MitarbeiterInnen.“

Lob aus der Branche



Freilich kamen auch treue Kunden, die die Tischlerei Hasslinger seit langem

begleiten, um zu gratulieren. Baumeister Ing. Harald Weiser (Nobis2

Baumanagement) lobte die Verlässlichkeit und Kompetenz des Familienbetriebes, Architekt Florian Stütz (Simon & Stütz Architekten) hob die unkomplizierte und lösungsorientierte Zusammenarbeit mit der Firma Hasslinger hervor und Baumeister Josef Panis unterstrich die menschliche Komponente in der Zusammenarbeit und die Qualität der Produkte. Landesinnungsmeister Helmut Mitsch und Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter überreichten zur Ehrung eine Urkunde und Medaille und verwiesen auf 100 Prozent Familien-Spirit und 100 Prozent Made in Austria des 100 Jahre jungen Unternehmens. Schließlich bedankte sich Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger stellvertretend für alle Wiener NeustädterInnen, die stolz auf diesen Traditionsbetrieb sind. „Ein Familienbetrieb, in den so viele Stunden investiert werden, funktioniert nur, wenn auch die Partnerin beziehungsweise Ehefrauen dahinterstehen. Jürgens Lebensgefährtin Ivana kennt das ganz besonders, weil sie die Produktions- und Werksleitung führt“, lobte Christian Schützl, Moderator des Abends die harmonische Zusammenarbeit der Familie.

Auszüge aus der Chronik

1923 Gründung der Tischlerei Josef Haßlinger in Wöllersdorf

1932 Übersiedlung nach Wiener Neustadt in die Gymelsdorfergasse

1963 Übergabe des Betriebes Josef Haßlinger an seinen Sohn Josef Karl

Seit 1968 bzw. 1971 sind zwei Enkel, Ing. Josef und Ing. Otmar Haßlinger, im Betrieb tätig

1974 das neue Betriebsgebäude in der Schnotzendorfergasse wird bezogen.

1990 tritt Jürgen Haßlinger (Urenkel des Gründers) in den Betrieb ein und leitet diesen heute.

1992 Erweiterung der Räumlichkeiten in der Schnotzendorfergasse

2000 Generalsanierung des Verkaufsstandorts in der Gymelsdorfergasse

2010 übersiedelte das Büro mit Verwaltung und Vertrieb in die Rebengasse und zeitgleich die Kunststofffenster-Produktion in die Radegundgasse.

Seit 2017 Ein neues CNC-Holzbearbeitungszentrum bildet nun das Herzstück der Holzfensterproduktion.

Im gleichen Jahr wurde eine automatisierte Grundieranlage in Betrieb genommen.

2021 Umstellung der Heizungsanlage im Holzwerk auf ein nachhaltiges System

2023 Erneuerung der Verglasungs-Straße, Baubeginn einer neuen Lagerhalle am Werksgelände in der Schnotzendorfergasse, die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2024 geplant.

2023 Firma Hasslinger feiert den 100. Geburtstag!