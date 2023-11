Der Gastronomie-Großhändler Transgourmet eröffnete an der Schütt 37 in Krems seinen 2. Standort in Niederösterreich. Auf 4000 m² Verkaufsfläche sowie im Zustellservice bietet Transgourmet mit rund 18.000 Produkten ein maßgeschneidertes Sortiment und persönliches Service für die heimische Gastronomie und Hotellerie. https://opening.transgourmet.at

© WKNÖ Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann (2. von li.) und der Kremser Standortleiter Matthias Srb (3. von li.) mit den beiden Geschäftsführen der Transgourmet Österreich GmbH Manfred Hayböck (li.) und Thomas Panholzer