NÖ Transport und Verkehr: Mit Konzessionsdiplomen fit fürs Unternehmertum

Vom vollgefüllten Supermarktregal bis hin zum Holztransport ins Sägewerk ­— die NÖ Güterbeförderer und Spediteure sorgen rund um die Uhr dafür, dass Waren aller Art pünktlich von A nach B gelangen. Taxiunternehmen bringen Fahrgäste wiederum sicher ans Ziel und sind ebenso wie Busunternehmen ein Garant für die Mobilität der Menschen. Im Rahmen der Diplomfeier der Sparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer NÖ holten sich 48 Personen aus dem ganzen Land ihre Konzessionsdiplome für die Güter- und Personenbeförderung sowie die Spedition in der Zentrale der Wirtschaftskammer NÖ in St. Pölten ab. „Mit der Absolvierung der Befähigungsprüfung haben Sie die Meisterklasse Ihres Berufszweiges absolviert“, wandte sich Beate Färber-Venz, NÖ Spartenobfrau Transport und Verkehr, an die erfolgreichen „Prüflinge“. Sie hätten damit das nötige Rüstzeug für die Selbstständigkeit erworben, um neue verlässliche Mobilitätspartner im Land zu werden.

Sieben Lehrlinge mit ausgezeichnetem Lehrabschluss

Besonders freuten Färber-Venz auch jene sieben jungen Leute, die ihre Lehrabschlussprüfung in der Spedition beziehungsweise in der Logistik mit Auszeichnung abschließen konnten und im Rahmen der Diplomfeier geehrt wurden. „Sie sind die dringend benötigten Fachkräfte“, betonte die Spartenobfrau.

Im Rahmen der Diplomfeier skizzierte Färber-Venz zudem die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und appellierte, das breitgefächerte Serviceangebot der Wirtschaftskammer NÖ zu nutzen: „Der Bogen unseres Leistungsangebotes spannt sich über ein ganzes Unternehmerleben —­­­­­ von der Unternehmensgründung über den laufenden Betrieb, zum Beispiel bei Rechts- und Förderfragen, bis hin zur Betriebsübergabe.“

