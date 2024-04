Trauer um KommR Rudolf Stuhl

Der Brucker Vorzeigeunternehmer Rudolf Stuhl verstarb nach kurzer Krankheit am 29. März 2024. Er war nicht nur erfolgreicher Textilreinigungsunternehmer – er gründete 1953 die Textilpflege Stuhl - sondern war auch lange Jahre höchst engagierter Landesinnungsmeister der Landesinnung Mode und Bekleidungstechnik in der Wirtschaftskammer Niederösterreich und Bundesinnungsmeister-Stellvertreter in der Wirtschaftskammer Österreich. Mit ihm verliert die Wirtschaft im Bezirk Bruck/Leitha eine herausragende Unternehmerpersönlichkeit.

Für seine Verdienste wurden ihm unter anderen 1992 der Kommerzialratstitel und 2022 die große silberne Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer NÖ verliehen. Darüber hinaus unterstützte er auch zahlreiche Vereine und Organisationen, stellvertretend für alle sei hier sein Engagement für die Feuerwehr Bruck an der Leitha, deren Ehrenkommandant er war, erwähnt.

Er hinterlässt eine große Lücke im wirtschaftlichen Geschehen des Bezirkes Bruck an der Leitha und wird der Bezirksstelle sowohl als engagierter langjähriger Funktionär, als auch als Unternehmer in Erinnerung bleiben.