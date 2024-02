Trend-Scouting auf der CES2024

3.800 Aussteller, 140.000 Besucher:innen – und mittendrin 20 Expert:innen der UBIT NÖ, die an der Marktsondierungsreise nach Las Vegas zur CES2024 teilnahmen.

„Die Bandbreite an technologischen Neuerungen und die Kraft, die von der gesamtem technologischen Industrie ausgeht, waren beeindruckend“, zieht Delegationsleiter Gerhard Wanek Bilanz zur weltgrößten Technologiemesse.

Bestimmendes Thema war die Künstliche Intelligenz (KI) – mit dem riesigen Spektrum an Einsatzbereichen bei gleichzeitig rasanter Entwicklung und dem Ruf nach weltweit gültigen Regularien zur KI-Anwendung.

Besondere Eindrücke bei den Teilnehmer:innen hinterließ neben der KI die Eureka-Halle, in der sich über 1.200 Start-ups (!) aus aller Herren Länder präsentierten. Mit von der Partie waren bei der CES natürlich auch prominente Technologie-Unternehmen wie Amazon, Google oder Microsoft.

Schauplatzwechsel nach Seattle, der Stadt der Headquarter und zweiten Station der UBIT-Fachreise. Bei Microsoft erfuhren die Teilnehmer:innen, dass der Technologie-Riese ein eigenes „Abwehrcenter" mit rund 1.000 Beschäftigten gegen die täglichen Cyberattacken installiert hat. Bei Boeing beeindruckte die Besichtigung der Produktion der Flugzeugtypen 777X und Dreamliner. Innovativ, wenn auch weit weniger Beschäftigte als Boeing zählend, ist das junge Unternehmen Alitheon. Es hat ein System entwickelt, mit dessen Hilfe man per Foto von jedem beliebigen Mobiltelefon aus ein Originalprodukt von einem „Fake“ unterscheiden kann. Fazit von Gerhard Wanek: Seattle zeige vor, wie ein wirtschaftliches Ökosystem aus kleinen und großen Unternehmen bestmöglich funktioniere. „In Europa haben wir da noch einiges aufzuholen.“

Stimmen zur USA-Fachreise:

"Für mich war KI und deren Anwendung in der Praxis das dominierende Thema auf der CES24. Ein Trend, der sich mit Sicherheit noch fortsetzen wird. Nicht nur für Automobilhersteller eröffnet KI neue Möglichkeiten, den Kunden innovative Funktionen anzubieten. Die langfristigen Auswirkungen von KI auf die Entwicklung neuer Technologien und Produkte sind noch nicht vollständig absehbar. Wir befinden uns am Anfang einer Entwicklung, die nicht nur die Mobilitätsbranche revolutionieren wird. Dies war auch den herausragenden Keynotes der CEO’s internationaler Player zu entnehmen. Allen voran Siemens, Walmart, L’Oréal,..."

Martin Ernst, Unternehmensberater, Lanzenkirchen

"Die USA-Reise mit dem Fachverband UBIT war für mich als Lebensmittelgroßhändler eine großartige Erfahrung. Neben der exzellenten Reiseorganisation war das Programm mit dem Besuch der CES in Las Vegas und den Terminen in Seattle ein tolles Update zum aktuellen Stand der technologischen Entwicklung, speziell auch im Bereich der Retail Technology. Diese Studienreise gab somit einen perfekten Überblick zum Bereich der Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz."

Christof Kastner, Lebensmittelgroßhändler, Zwettl