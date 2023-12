Über 2.000 Besucher in den Advent-Höfen

Top-Bilanz für die vorweihnachtliche Gemeinschaftsaktion rund um den Turm. Der verkaufsstärkste Samstag im Jahr lockte zahlreiche Schaulustige aus dem Bezirk Mödling in die adventlich geschmückten Innenhöfe. Aber auch viele Wiener ließen sich das tolle Miteinander von Gemeinde, Musikschule, Geschäftstreibenden, Gastronomen, Weinbauverein und Innenhof-Besitzern nicht entgehen.

Ob Weihnachtsschmuck, Trüffelspezialitäten, Top-Weine, edle Pralinen oder exotische Gewürze und Kräuter – Perchtoldsdorfs Innenhöfe hatten vergangenen Adventsamstag einiges für ihre zahlreichen Gäste zu bieten. „Es ist eine tolle Werbung für unser Perchtoldsdorf“, freut sich Ideenfinder und WKNÖ-Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht über den Riesenerfolg der Adventaktion. Nachhaltiges Ziel dieser vorweihnachtlichen Initiative ist es, für eine langfristige Kundenbindung auch außerhalb der Grenzen Perchtoldsdorfs zu sorgen. „Was uns auch gut durch die professionelle Präsentation unserer Geschäftsleute gelungen ist“, wie Martin Fürndraht zufrieden feststellt.

Zum feierlichen Abschluss gab´s ein Abschlusskonzert beim Weihnachtsmarkt am Kirchenbergl, das von Perzi dirigiert wurde. Mittlerweile haben sich die Advent-Höfe zu den Top-Höhepunkten in der Vorweihnachtszeit entwickelt. „Das wunderbare Ambiente der Innenhöfe verbreitet eine ganz besonders festliche Stimmung, die seinesgleichen sucht“, erzählt Martin Fürndraht. Die nächsten Advent-Höfe haben für ihre zahlreichen Gäste wieder am 14. Dezember 2024 geöffnet.

© Claudia Reisinger Die Eröffnung der Advent-Höfe fand im Knappenhof unter tatkräftiger Beteiligung der Franz Schmidt Musikschule statt – links im Vordergrund sind Martin Fürndraht, Perzi, Bürgermeisterin Andrea Kö und Musikschuldirektorin Maria Jenner zu sehen.

© Claudia Reisinger Schokolade, Kekse und edle Pralinen gabs bei Alexandra und Renate Neubauer aus der Vitamin & Genuss Farm zu entdecken, auch Bürgmeisterin Andrea Kö (l.) staunte über die große Auswahl.

© Claudia Reisinger Auch der Weltladen war eine wichtige Station bei den Advent-Höfen - Martin Fürndraht, GR Philipp Sladky, Petra Wöflinger-Schrammel, Perzi, Bürgermeisterin Andrea Kö, GR Michaela Habinger, die gfGR Johanna Mayerhofer, die beiden GRäte Hannes Böger und Harald Chalupa sowie Sohn Pauli – freuten sich über das Angebot.

© Claudia Reisinger Mit feinen italienischen Spezialitäten wurden Bürgermeisterin Andrea Kö, Perzi und Martin Fürndraht von Osteria-Chef Christian Schubert verwöhnt.