Über Nacht zum Unternehmer

Von einer Minute auf die andere musste Karl Schagerl vor zehn Jahren eine Entscheidung treffen. Den St. Pöltner Motorradhandel von seinem plötzlich verstorbenen Vater zu übernehmen, oder nicht? Er entschied sich dafür. „Zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt traue ich mir zu sagen, dass ich das ganz gut gemacht habe“, meint Schagerl im Gespräch mit Katharina Alzinger-Kittel, Vorsitzende der Jungen Wirtschaft NÖ.



Die Bestätigung für den Erfolg geben ihm seine Kunden. „Zu Beginn dachten sich doch einige: Was will der junge Bub? Der wird das Unternehmen an die Wand fahren. Ein Kunde hat mir das vor Kurzem sogar erzählt. Dass er einer dieser Kritiker war, sich vom Gegenteil überzeugt hat und jetzt gerne zu mir ins Geschäft kommt“, erzählt der heute 30-jährige Unternehmer.



Das ausführliche Interview mit Karl Schagerl ist neben anderen im Podcast #Erfolgsstorys der Jungen Wirtschaft zu hören. Darin erzählt er, wie sein Alltag aussieht, wie im Unternehmen über Fehler gesprochen wird und warum er privat gar nicht so oft auf dem Motorrad sitzt.

