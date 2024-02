Seit vierzig Jahren Kellner mit Leidenschaft

Eine besondere Freude an seinem Beruf und Treue zu seinem Arbeitgeber zeigt Anton Morbitzer, der seit vierzig Jahren als Kellner im Café Central in Baden tätig ist. Dafür wurde er nun seitens der WKNÖ Bezirksstelle Baden geehrt. Begeistert zeigte sich auch sein Chef Mario Kreiker, der das bekannte Kaffeehaus 2015 übernahm und erfolgreich in die Moderne führte, ohne dass der Charme des Traditionsbetriebs verloren ging. „Ich liebe die Arbeit mit den Menschen. Viele sind seit Generationen Stammkunden“ bekräftigte Jubilar Morbitzer die Liebe zu seinem Beruf.

© Rainer Dietz Mario Kreiker (links) und WKNÖ Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt (rechts) gratulierten Anton Morbitzer zur langen Betriebszugehörigkeit