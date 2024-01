Von klein auf Unternehmer

Es gibt fast nichts, wo keine Profile drin sind. Wir geben dem Leben Profil – einer unserer Slogans“, sagt Thomas Welser, CEO von Welser Profile in Gresten, gleich zu Beginn seines Interviews mit Lukas Renz von der Jungen Wirtschaft (JW) NÖ.



Und das geht spannend weiter: Im Podcast der JW NÖ erzählt Welser, wie es ist, in einem Familienunternehmen aufzuwachsen, als Kind die Sandkiste in der Mittagspause mit Mitarbeiter:innen zu teilen und in diesem Umfeld selbst eine Familie zu gründen. „Dass meine Zukunft in Gresten und Ybbsitz liegt, war schon immer meine Lebensentscheidung. Das habe ich auch meiner Frau – sie kommt aus Stockholm – gleich gesagt, als wir uns kennengelernt haben“, verrät der Firmenchef.



Eine Formel zum Erfolg gibt Thomas Welser den jungen Unternehmer:innen auch mit auf den Weg: Wollen mal Können mal Dürfen. „Jemand, der nicht will, wird nichts lernen und sich dann auch nicht qualifizieren, etwas zu können. Ein Unternehmen muss daher ein System sein, wo Menschen, die wollen und können, sich auch einbringen dürfen.“



Das vollständige Interview gibt es im Podcast der JW NÖ zu hören.



jungewirtschaft.at/noe