Wechsel an der Spitze der Landesinnung Bau NÖ: Mit 1. März hat Günther Lehner die Funktion des Landesinnungsmeisters von Robert Jägersberger, der die Landesinnung seit 2005 geführt hat, übernommen. „Unsere Bauwirtschaft befindet sich in einer so schwierigen Phase wie schon lange nicht mehr“, so der neue Landesinnungsmeister Lehner. „Mein oberstes Ziel ist es folglich, alles zu unternehmen, um unsere Betriebe zu unterstützen – mit zielgerichtetem und umfassendem Service durch die Landesinnung und natürlich mit engagierter Interessenvertretung. Das von der Bundesregierung vorgelegte Bau-Paket ist da ein wichtiger Schritt und muss jetzt rasch und breit umgesetzt werden.“

Lehner führt ein auf Gewerbe-, Industrie- und Wohnbau spezialisiertes Baumeisterunternehmen mit Standorten in Amstetten und Zeillern. In der WKNÖ ist er seit 2005 aktiv, seit 2015 fungierte er Landesinnungsmeister-Stellvertreter.

Seinem Amtsvorgänger Jägersberger dankte Lehner ausdrücklich für dessen „jahrzehntelanges unermüdliches Engagement und seine stets sachbezogene Arbeit“. Jägersberger war seit 1996 in der Landesinnung aktiv, davon fast 20 Jahre als Landesinnungsmeister. Neben Zukunftsfragen der Branche war ihm stets die Baukultur ein besonderes Anliegen. Bundesinnungsmeister bleibt Jägersberger weiterhin.

