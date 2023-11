Weihnachtsgeschichte: Bäckerei mit Herz

Die Bäckerei Temizkan & Co. GmbH mit Sitz in Hennersdorf produziert seit Jahren in der Vorweihnachtszeit auf Hochtouren Kekse. Das Unternehmen erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen für beste Kekse und setzt auf inländische Rohstoffe.

Unternehmer Resit Temizkan ist ein Bäcker mit einem großen Herz, da jährlich viele Organisationen unterstützt werden, wie zum Beispiel der Sozialmarkt Mödling, an welchen jährlich Palettenweise Kekse gespendet werden.

© Fa. Temizkan Ayse und Resit Temizkan