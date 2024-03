Weinviertel Business Forum am 5. März 2024

Knapp mehr als 200 Unternehmer konnten Überraschungen im Erbfall erfahren, um diese nicht erleben zu müssen. Im Rahmen des Weinviertel Business Forums konnten am 5. März 2024 etwas mehr als 200 Unternehmer des Weinviertels im Veranstaltungssaal der Raiffeisenbank Stockerau Lösungen für all jene Situationen erfahren, wo Unternehmer im Erbfall regelmäßig vermeidbar Überraschungen er­ leben.

Unter der Moderation von Anna Schrittwieser (Wirtschaftskammer NÖ, Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau) haben Rechtsanwalt Werner Borns (LAWPARTNERS rechtsanwälte, Gänserndorf, Korneuburg), Notar Simon Kandlhofer (Notariat Mayer// Kandlhofer, Stockerau) und Steuerberater Martin Baumgartner (DIE Wirtschaftstreuhänder, Stockerau, Wien) jeweils in Impulsreferaten praxisnah dargelegt, welche Aspekte es für Unternehmer bei der Ordnung des Nachlasses aus rechtlicher, aber auch steuerlicher Sicht zu berücksichtigen gilt.

Initiatoren des Weinviertel Business Forum sind die Steuerberatungskanzlei DIE WIRTSCHAFTSTREUHÄNDER (Stockerau, Wien) sowie die Rechtsanwaltskanzlei LAWPARTNERS Dr. Borns Rechtsanwalts GmbH & Co KG (Gänserndorf, Korneuburg).

DIE WIRTSCHAFTSTREUHÄNDER sind ein regionales Netzwerk von zwei Steuerberatungskanzleien, die ihren Klienten mit einem bestens qualifizierten Team um die Steuerberater Johann Lehner, Martin Baumgartner und Johann Pöcher hochwertige Dienstleistungen rund um die Steuerberatung bieten.

LAWPARTNERS rechtsanwälte ist als Wirtschafts-Rechtsanwaltskanzlei in Kor­ neuburg und Gänserndorf etabliert. Der Schwerpunkt der Kanzlei liegt in der rechtlichen Beratung und Vertretung von Unternehmen, im Bereich der Unternehmenssanierung und Vertretung von Unternehmen in Insolvenzverfahren sowie der Errichtung von Immobilien- und Unternehmensverträgen.