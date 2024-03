Weinviertler LEADER Regionen auf Exkursion in Steyr

Durch regional abgestimmte Konzepte wird in Oberösterreich die Aktivierung von Leerständen und Brachflächen unterstützt. Ein Aktionsprogramm soll Gemeinden und Städte dabei unterstützen, leerstehende Gebäude und Brachflächen, die für die Entwicklung der Gemeinden und Städte besonders wichtig sind, wieder einer möglichst nachhaltigen Nutzung zuzuführen. Regionalmanager DI Alois Aigner erläuterte den Exkursionsteilnehmer:innen, wie das Regionalmanagement Oberösterreich Gemeinden von der Ersterhebung der infrage kommenden Gebäude, über die Antragstellung bis zur Abrechnung der möglichen Förderungen unterstützt.

Besuch von Best-Practice Beispielen in der Stadtregion Steyr

Geschäftsführerin Mag. Daniela Zeiner vom Technology & Innovation Center Steyr erklärte bei einem Rundgang zu erfolgreich umgesetzten Projekten im Stadtzentrum, welche konkreten Maßnahmen gesetzt wurden, um leerstehende Gebäude zu revitalisieren. So werden zum Beispiel Jungunternehmer:innen die ersten Monate nach Geschäftsgründung bei den Mietkosten unterstützt.

Der Steyrdorfladen in einer ehemaligen Bäckerei ist als Genossenschaft organisiert und deckt seit dem Sommer 2023 als Vollsortimenter den täglichen Bedarf der Bewohner:innen. Bernd Fischer von der Dorfgenossenschaft UMS EGG eG betonte, dass Lieferant:innen aus der Region für ein möglichst biologisches, regionales und saisonales Sortiment aus fairer, nachhaltiger Produktion sorgen.

Neue Arbeit in alten Räumen – so das innovative Konzept des Coworkingspace „dasfranzi.at“ in Sierning. Geschäftsführerin Karin Fachberger ist erfreut über die erfolgreiche Kooperation zwischen der WKO Bezirksstelle Steyr, Frau in der Wirtschaft Steyr und der Raiffeisenbank Region Sierning-Enns. Auf 250m2 wurden rund 20 flexible Arbeitsplätze, sowie Platz für Meetings und Veranstaltungen geschaffen. Mit dem Coworkingspace „Das Franzi“ wurde in der ehemaligen Kaiser-Franz-Joseph-Schule in Sierning ein Klima geschaffen, in dem gesundes unternehmerisches Wachstum möglich wird.

Die Geschäftsführer:innen der LEADER-Regionen Weinviertel-Donauraum, Marchfeld und Weinviertel Ost, Sonja Eder, Markus Weindl und Christine Filipp setzten nach der Leerstandskonferenz im Herbst nun mit der Exkursion schon den zweiten wichtigen Impuls zum Thema Aktivierung von Leerständen. Im Frühjahr sind weitere Impulsabende geplant. Nächster Termin: 13.3.2024, 18:30 Uhr im Pfarrgewölb Gaweinstal „Sterben die Zentren aus?“.

Detaillierte Infos unter www.weinviertelost.at

© LEADER Weinviertel V.l.: Sonja Eder (GF LEADER-Region Weinviertel-Donauraum), Christine Filipp (GF LEADER Region Weinviertel Ost), Markus Weindl (GF LEADER-Region Marchfeld) mit den Exkursionsteilnehmer:innen

© LEADER Weinviertel

© LEADER Weinviertel Leerstandsprojekte in Steyr