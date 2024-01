Hotel Kerschbaumer in St Valentin wird weitergeführt

Bereits im November vorigen Jahres konnte das traditionelle Hotel "Kerschi" in St. Valentin wieder eröffnet und somit eine Gastronomietradition fortgeführt werden. Weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt wurde die Ausgestaltung des Gastronomiegebäudes mit der beeindruckenden Weihnachtsdekoration. Christian Dijmarescu und Alexander Winkler führen den Betrieb weiter, den über viele Jahre Friedrich Kerschbaumer aufgebaut hat und im Vorjahr verstorben ist. Beide Übernehmer sind in der Gastronomieszene keine Unbekannten - betreiben sie doch in Ober- und NÖ bereits Standorte. Ihre Expertise bringen sie nun ein und führen den "Kerschi-Touch" mit ihrer persönlichen Note weiter.

© Hotel Kerschbaumer V.l.: WK Obmann Gottfried Pilz, Karl Tröbinger, Christian Dijmarescu, WK Leiter Andreas Geierlehner