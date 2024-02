Welcome to deluke coffee

JW-Bezirksvorsitzende Lilly Kaltenbrunner und WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller besuchten Lukas Heider, Inhaber von deluke coffee, in Maria Enzersdorf.

Deluke Coffee wurde 2015 gegründet und röstet Speciality Coffees aus aller Welt. Seit 2018 wird der Kaffee im Areal des Missionshauses Sankt Gabriel in Maria Enzersdorf geröstet. Neben ausgezeichneten Kaffee kann zum Mitnehmen kann man diesen auch vor Ort im Kaffeehaus genießen.

„Rohkaffee beziehen wir von ausgewählten Kaffee-Plantagen weltweit. Bio-Zertifikate, biologischer Anbau, Fair- und Direct-Trade sind unsere Passion. Während der Öffnungszeiten kann man den wöchentlich wechselnden "Coffee of the Week" verkosten und anschließend aus aktuell 23 Kaffeesorten den Lieblingskaffee als 333g oder 1000g Packung mit nach Hause nehmen“, so Lukas Heider.

Webshop unter: www.deluke.coffee