Weltfrauentag

Groß-Enzersdorf ist bekannt für sein Tiefkühlgemüse aus dem Marchfeld, sein Naturschutzgebiet, sein bundesweit einziges Autokino und als wichtiger Wirtschaftsstandort in Gänserndorf. Die Nähe zu Wien bringt branchenübergreifend Kundenfrequenz, aber auch Konkurrenz.

Zum jährlichen internationalen Frauentag am 8. März bot sich die Gelegenheit, den ansässigen Frauen der Wirtschaft einen Besuch abzustatten.

Bezirksstellenobmann Andreas Hager, Bezirksstellenleiter Philipp Teufl und Frau in der Wirtschaft Bezirksvertreterin Andrea Prenner-Sigmund tourten den Tag über zu insgesamt sieben Unternehmerinnen. Der Besuch soll allen Frauen in der Wirtschaft Inspiration, Mut und Kraft vermitteln.

Die Tour startete bei CMC Style, einem großen Friseursalon im Ortskern von Groß-Enzersdorf. Geschäftsführerin Jennifer Gatterer sprach beim Besuch die Work-Life-Balance an. „Ein wichtiger Bestandteil, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen, ist es als Verantwortliche selbst die Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu bewahren“, so Gatterer.

© CMC Style V.l.: Philipp Teufl, Andrea Prenner-Sigmund, Jennifer Gatterer, Andreas Hager, Dagmar Förster

Ein-Personen-Unternehmerin Daniela Beles betreibt seit über 20 Jahren den wichtigen Nahversorger in Wittau. Im Gespräch erwähnte sie viele Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt. Besonders betonte die Kauffrau das Verbesserungspotential für Personen, die ihre Angehörigen pflegen.

© WKNÖ V.l.: Dagmar Förster, Andreas Hager, Daniela Beles, Andrea Prenner-Sigmund

Als Versicherungsmaklerin konnte sich Bettina Dittel in einer männerdominierten Branche etablieren. Ihr Betrieb „vmbd – Versicherungsmakler“ besteht aus einem Power-Team, in dem Frauen in der Mehrzahl sind. Deshalb sprach sie auch das Thema der Kinderbetreuung an.

© WKNÖ V.l.: Andrea Prenner-Sigmund, Jutta Umgeher, Bettina Dittel, Patrick Kautzner, Helga Dittel, Andreas Hager

Die nächste Station der Tour war das Büro von Birgit Seese. Als Expertin für Werbung gründete sie mit ihrem Geschäftspartner Martin Summhammer 2002 vierpunkt. Geboten wird ein Full-Service-Grafikdesign vom Konzept bis hin zur Produktion. Zu den Kunden zählen nationale und internationale Unternehmen und Marken. „Frauen zeichnen sich durch Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen aus. In der Selbständigkeit ist es wichtig, seine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren“, berichtete Seese.

© vierpunkt V.l.: Andreas Hager, Andrea Prenner-Sigmund, Birgit Seese, Philipp Teufl

Für die modische Ausstattung sorgt Irene Alexowsky. Im Stadtzentrum von Groß-Enzersdorf werden die Kundinnen und Kunden persönlich zu den neuesten Trends beraten. Der Einzelhandel musste viele Tiefschläge wegstecken, umso wichtiger ist es, sich Herausforderungen zu stellen und Selbstvertrauen zu demonstrieren.

Anlassbezogen zum Weltfrauentag berichtete uns die Unternehmerin den Werdegang ihrer Filialleiterin, welche ursprünglich als Reinigungskraft begonnen hatte: „Es zahlt sich immer aus Engagement, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen nicht nur zu zeigen, sondern auch zu leben.“