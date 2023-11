90 Jahre Wimmer Wohnen Gföhl

Man kann viel über Stil lesen, noch schöner ist es, ihn einfach zu sehen – bei „Wimmer Wohnen“ in Gföhl. Günter und Eva Wimmer führen das 1933 als Sattler- und Tapeziererbetrieb von Ferdinand Wimmer gegründete Unternehmen in dritter Generation. Der Fokus liegt auf der individuellen Planung von Wohnräumen – „Innenarchitektur für jeden und alle Lebensbereiche, gespickt mit den aktuellen Trends", nach Maß oder aus der Serie. Diese Leidenschaft spürt man besonders in den neu gestalteten Schauräumen, wo es geglückt ist, die Palette von der ersten Wohnung mit kleinem Budget bis hin zur High-End-Einrichtung erlebbar zu machen.

Zum 90Jahr-Jubiläum gratulierten die Gföhler Bügermeisterin Ludmilla Etzenberger und Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck.

www.wimmer-wohnen.at