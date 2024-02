Die Wirtschaft boomt im Bezirk Baden

WKNÖ Bezirksstelle Baden top bei Kundenkontakten und Mitgliederzahlen.

Der stets stark wachsende Unternehmensbezirk Baden konnte im Vorjahr durch die Bank mit Topplatzierungen aufwarten. Mit 736 Firmengründungen nimmt Baden 2023 sogar den Spitzenplatz ein. Dabei ist Baden mit 10.553 aktiven Wirtschaftskammermitgliedern nun erstmalig stärkster Bezirk Niederösterreichs.

„Als WKNÖ Bezirksstelle Baden sind wir stolz darauf, auch heuer wieder die meisten Kundenkontakte zu unseren Mitgliedsbetriebe aufzuweisen. Unsere Gründungsberatungen werden dabei ebenso stark nachgefragt wie unser breites tägliches Beratungs- und Serviceangebot“ freuen sich Obmann Peter Bosezky und Leiter Andreas Marquardt und ergänzen „Großer Dank gilt unserem Team, das täglich mit viel Engagement und Freude unsere Mitgliedsbetriebe begleitet.“

Niederösterreichweit wurden noch nie so viele neue Unternehmen gegründet wie im Vorjahr. 6874 neue Betriebe bedeuten ein Plus von sechs Prozent. Der Frauenanteil liegt mit 46,5 Prozent sogar zwei Prozent über dem Österreichschnitt. Auch die Kooperation „Gründerland NÖ“ kommt bei den neuen Unternehmen gut an. Die meisten Neugründungen gab es im Gewerbe und Handwerk, gefolgt von Handel sowie dem Bereich Information und Consulting. Eine flexible Zeit- und Lebensgestaltung wird als Hauptgrund für den Start in die Selbständigkeit angegeben.