Wirtschaft trifft Schule bei „young people working for the future“

WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller besuchte den erfolgreichen Motor- und Rallyesportler Luca Pröglhöf, um sich über sein aktuelles Projekt „young people working for the future“ auszutauschen. Pröglhöf kooperiert seit Anfang 2023 mit der Abteilung Fahrzeugtechnik der HTL Mödling, um motorsportbegeisterten Schüler:innen wertvolle praktische Erfahrungen bei den einzelnen Motorsportbewerben innerhalb des Rallye-Service Teams zu vermitteln.

In der Saison 2024 gilt es insgesamt acht Rallye-Rennen nicht nur in Österreich, sondern auch Deutschland, Tschechien, Frankreich und den Niederlanden zu meistern.

Zudem wird der ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSe“ 2024 - unter Vertrag bei Manfred Stohl, dem ehemaligen Rallye-Weltmeister aus dem Jahre 2000 - die erste rein elektrische Rennserie und damit zum nachhaltigen Motorsportprojekt.

Angehende Fahrzeugtechniker:innen der dritten und vierten Jahrgänge können somit an acht Rallye-Rennen von Mai bis Oktober 2024 in fünf Ländern spannende Motorsportluft schnuppern, Praxiserfahrung sammeln und im Rallye-Serviceteam von Luca Pröglhöf mitarbeiten. Geplant ist es, bei jedem Rallye-Termin jeweils zwei Schüler:innen der Abteilung Fahrzeugtechnik mit im Service Team zu haben. Die jugendlichen Mödlinger Rennsportfans werden dabei in einer Vorbereitungsphase technisch und organisatorisch unterwiesen. Bei der Veranstaltung selbst wirken sie in der Einsatzbetreuung mit und können entweder ihre organisatorischen oder auch handwerklichen Fähigkeiten in der Praxis erproben. In einer Nachbereitungsphase soll ein Erfahrungsaustausch die Teilnahme abrunden.

An der HTL Mödling läuft das Projekt „Young people working for the future“ als schulbezogene Veranstaltung, um Schüler:innen die jeweils etwa 4-tägige Einsatzphase im Rallye-Serviceteam möglich zu machen.

„Ich freue mich über diese Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Schule. Dieses Projekt beweist einmal mehr, wie wichtig dies ist“, so Lautermüller.