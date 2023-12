Wirtschaftsempfang: Katzelsdorf entwickelt sich gut!

Mit der Eröffnungsfanfare begann am Mittwoch, den 22. November, im Schloss Katzelsdorf der Wirtschaftsempfang. Mit Genugtuung nahmen dies nicht nur die Ehrengäste, sondern auch über 100 weitere Besucher aus dem Wirtschafts- und Vereinsleben zur Kenntnis. Als einen weiteren Höhepunkt des Abends konnte der Moderator zwei Unternehmer, die sich durch ihr Engagement und ihre Risikobereitschaft zuletzt in Katzelsdorf einen Namen gemacht haben, auf der Bühne begrüßen: Gastwirt Markus Jokesz und Nahversorger Hubert Lechner. Mit Einblick aus ihren Betrieben stillten sie das Informationsbedürfnis der Besucher. Mit der Eröffnung eines großartigen Büffets, welches das Team vom "Zum Freiherr" in den Arkaden aufgebaut hatte, wurde der gemütliche Teil eingeleitet. Bei diesem konnten die Wirtschaftstreibenden bei einem Gläschen Wein Informationen und Erfahrungen austauschen.

© Hans Tomsich V.l.: Markus Schwendenwein, Markus Kitzmüller-Schütz, Andrea List-Margreiter, Altbürgermeisterin Hannelore Handler-Woltran, Vizebürgermeister Stephan Ernst, Ortschef Michael Nistl, Hubert Lechner und Markus Jokesz